SON DAKİKA: Güneş tutulması milyonlarca kişi tarafından takip edildi!

Dünya'nın uydusu olan Ay'ın, yörünge hareketi sırasında Güneş ile Dünya arasına girmesiyle oluşan Güneş Tutulması, nadir gerçekleşen nadir bir doğa olayı. Bu yıl ikincisi gerçekleşen güneş tutulmasında, Güneş'in yaklaşık yüzde 40'lık bölümü ayın gölgesinde kaldı.
Tarihi ana tanık olmak için başını göğe kaldıranlar 12:40 ve 15:00 saatleri arasında tıpkı bir "yarım ay" şekline bürünmüş Güneş'i gördüler. Vatandaşlar çıplak gözle bakılması sağlık açısından ciddi tehlikelere yol açan Güneş için vatandaşlar özel filtreli gözlükler kullandı.
ASTROFOTOĞRAFÇILAR İÇİN BENZERSİZ MESAİ
Milyonlar tarafından büyük ilgi ve merakla takip edilen Güneş Tutulması, astrofotoğraçılar için de benzersiz bir mesaiye neden oldu. Nadir gerçekleşen doğa olayını görüntülemek için Eyüpsultan Pierre Loti Tepesi'nde konuşlanan astrofotoğrafçılardan Özcan Antares "Bugün benim için çok özel bir gün. Hem doğum günüm hem de tarihi bir anı görüntüleme fırsatıı yakaladım. 25 yıldır tutkuyla bu işle uğraşıyorum, gök olaylarına tanık olmak yakından izleyebilmek beni çok mutlu eden bir olay. Ancak Güneş'i fotoğraflamak çok hassas bir konu. Asla çıplak gözle vizöre bakılmamalı, mutlaka güneş ışığını azaltan kuvvetli özel filtreler kullanılmalı. En büyük temennim astronominin Türkiye'de daha çok ilgilyle takip edilen bir alan olması" ifadelerini kullandı.
Fatih Ekmen ise "Bugün hayatımda önemli bir gündü. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu ana tanık olmak, fotoğraflamak için iş yerimden izin alıp Pierre Loti Tepesi'ne geldim. Bugün en önemlisi güneşe gözle bakmamayı, güneş ışını azaltan filtre kullanmamız gerektiğini bir kez daha tecrübe ettik. Bir sonraki güneş tutulmasını sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.