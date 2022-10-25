SON DAKİKA: Güneş tutulması milyonlarca kişi tarafından takip edildi!

ASTROFOTOĞRAFÇILAR İÇİN BENZERSİZ MESAİ

Milyonlar tarafından büyük ilgi ve merakla takip edilen Güneş Tutulması, astrofotoğraçılar için de benzersiz bir mesaiye neden oldu. Nadir gerçekleşen doğa olayını görüntülemek için Eyüpsultan Pierre Loti Tepesi'nde konuşlanan astrofotoğrafçılardan Özcan Antares "Bugün benim için çok özel bir gün. Hem doğum günüm hem de tarihi bir anı görüntüleme fırsatıı yakaladım. 25 yıldır tutkuyla bu işle uğraşıyorum, gök olaylarına tanık olmak yakından izleyebilmek beni çok mutlu eden bir olay. Ancak Güneş'i fotoğraflamak çok hassas bir konu. Asla çıplak gözle vizöre bakılmamalı, mutlaka güneş ışığını azaltan kuvvetli özel filtreler kullanılmalı. En büyük temennim astronominin Türkiye'de daha çok ilgilyle takip edilen bir alan olması" ifadelerini kullandı.