Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta olacak, Türkiye’den görülecek mi? Güneş tutulması depremi tetikler mi, ne zaman ayın kaçında olacak?

Ekim ayında gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, merakla bekleniyor. 1999 yılında Marmara bölgesini etkileyen büyük deprem öncesinde de yaşandığı bilinen bu doğa olayı vatandaşları tedirgin ederken Prof. Dr. Naci Görür de konuyla ilgili kritik bir açıklama yaptı. Bu olayın bardağı taşıran son damla olabileceğini ifade etti. Bu noktada ise "2022 Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta olacak, Türkiye'den görülecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Güneş Tutulması'nın gerçekleşeceği o tarih ve detaylar.
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2022 yılının önemli gök olaylarının yer aldığı takvime göre, bu yılın ikinci Güneş tutulması 25 Ekim 2022'de meydana gelecek. Tutulma saati olarak da 11:58 bekleniyor.
GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 25 Ekim'de Türkiye'den de görülecek güneş tutulmasının fay hatlarını tetikleyip tetiklemeyeceğini değerlendirdi.
"Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa' diyorlar" diye sözlerine başlayan Prof. Görür, "Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir" dedi.
Prof. Görür, "Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir" dedi.