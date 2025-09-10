Güneş’e yuva oldular, şimdi başkalarına rehberlik ediyorlar

Tekirdağ'da yaşayan Özlem ve Deniz Çağlar çifti, dört yıl önce 6 yaşındaki Güneş'in koruyucu ailesi oldu. Kendi çocukları 10 yaşına geldiğinde kardeş isteğiyle yola çıkan çift, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurarak Güneş'i sevgiyle büyütmeye başladı. Tek çocuk olarak büyüyen Özlem Çağlar, yıllar önce içinden geçen koruyucu aile olma hayalini, eşiyle birlikte gerçeğe dönüştürdü. Güneş'in hayatlarına girmesiyle ailelerinin daha da güzelleştiğini belirten çift, kızlarının da kardeş sevgisini tadabildiğini söylüyor. Koruyucu aile olmanın yalnızca bir çocuğa yuva sunmak değil, aynı zamanda bir hayatı değiştirmek anlamına geldiğini vurgulayan Çağlar çifti, bu süreçten duydukları mutluluğu paylaştı. Çağlar ailesi, üç yıl önce kurdukları "Kalpteki Yıldızlar Derneği" aracılığıyla koruyucu aileliği teşvik etmeye ve koruma altındaki çocukların sosyal hayata katılımına destek olmaya da devam ediyor. Baba Deniz Çağlar, "Koruyucu ailelik sevgiyle olur. Herkesin bir çocuğun elinden tutması mümkün" diyerek çağrıda bulundu. AA