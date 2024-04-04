“Güneş’imiz yeniden doğdu”

2017 yılında hayatlarını birleştiren İbrahim-Gülben Aydın çiftinin Simay (6) ve Güneş adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. Şu anda 20 aylık olan Güneş'e, henüz 25 günlükken topuğundan alınan kan örneğiyle SMA teşhisi konuldu. Hatay Valiliği'nden izin alınarak başlatılan kampanya iyi giderken 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi yaşandı. Aydın'ın ailesi depremde evleri yıkılırken, yardım kumbaraları da enkazın altında kaldı. Enkaz altında kalan yardım paraları kurtarılamadı. Sıfırdan başlanan kampanyayla beraber Hataylılar tek vücut oldu ve kampanyaya hız vererek Güneş bebeğin tedavi parasını toplamayı başardı. Güneş bebek ile birlikte anne, baba ve kardeşi tedavi için Dubai'ye gitti. Gülben Aydın, "En kısa zamanda kızımla birlikte sevdiklerimize kavuşacağız. Güneş'imiz bizim için yeniden doğdu" diye konuştu.