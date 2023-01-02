Güneşli 1 Ocak

Türkiye, coşkulu yeni yıl kutlamalarının ardından dün yurdun büyük bölümünde güneşli bir havaya uyandı. Kapadokya'da turistler sıcak hava balonuyla manzaranın keyfini çıkardı. İngiliz turist Elizabeth Glad "2023 yılına başlamak için daha benzersiz bir yer düşünemezdim" dedi.
Antalya, Muğla, Mersin'de güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenler sahile koştu. Turistlerden bazılarının denize girdiği bile görüldü. Bu yıl kar yağmayan Bursa Uludağ ise rezervasyonların yarıya inmesi nedeniyle sakin bir güne uyandı.