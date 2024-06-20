Güneşli bir hafta bizi bekliyor

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan bazı çocukların tarım için kullanılan sularda serinlemeye çalıştığı görüldü. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, sıcak hava ve nem vatandaşları bunaltıyor. Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Adana'da sıklıkla kullanılan caddeler tenhalaştı. Mersin'de nem oranı yüzde 91 ölçüldü. NEMLI HAVA BUNALTIYORHatay'ın İskenderun ilçesinde hissedilen hava sıcaklığı 33 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak ölçüldü. Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği Osmaniye'de de sıcak hava vatandaşları bunalttı. Sıcaklık Edirne'de ise 40 dereceye yaklaştı. İstanbul'da hava sıcaklığı yarından itibaren önümüzdeki beş gün boyunca 31 derece olacak. Ankara'da sıcaklık 35 derece dolaylarında seyredecek. İzmir ise 37 dereceyi görecek. Turizmin gözde kentleri Muğla ve Antalya'da ise sıcaklıklar 38-39 dereceyi görecek.