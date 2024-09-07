Güney Afrika’nın çitaları Sivas kangallarına emanet

Dünyanın en iyi çoban köpekleri arasında bulunan "Sivas kangalları", nesli tükenmekte olan çitaların imdadına Anadolu'dan yetişiyor.Güney Afrika'nın Cape Town şehri yakınlarındaki Çita Koruma Vakfı, ilk kez 2012 yılında Türkiye'den getirip tesislerinde yetiştirdikleri kangalları çiftlik sahiplerine ücretsiz dağıttı. Vakıf, böylelikle hem çitaların hem de çiftlik hayvanlarının korunmasını sağlıyor.Vakıfta gönüllü çalışan Alman asıllı hayvan aktivisti Tia, nesli tükenme tehdidi altındaki çitalardan bugün vahşi doğada 6 bin 500 civarında kaldığını, yaklaşık 400-500 kadarının Güney Afrika'da yaşadığını söyledi.Bu yüzden çiftlikleri hayvan saldırılarından korumak için geçen yıllarda Türkiye'den getirilen Sivas kangallarıyla bir program başlattıklarını anlatan Tia, "Bu köpekleri yaklaşık üç aylıkken yetiştiririz. Onları çiftlik hayvanlarıyla birlikte çiftliğe yerleştiririz. Böylece gece gündüz orada kalırlar. Temelde onlar için bir aile olurlar ve kangalları eğitmemize gerek kalmaz. Bu yüzden onlar için ailesi olanı korurlar. Herhangi bir tehlike sezerlerse havlamaya başlarlar ve her türlü yırtıcıyı korkuturlar" ifadelerini kullandı.Kangalların bir yandan çiftlik hayvanlarını yırtıcılardan koruduğuna dikkati çeken Tia, öbür yandan çiftçilerin kayıplarını önlemek suretiyle özellikle çitaları avlanmaktan koruduğunu vurguladı.Tia, şimdiye kadar çok sayıda kangalın bu programla ülke genelindeki çiftliklere dağıtıldığına işaret ederek, "Çiftçiler, her yıl hayvanlarının yüzde 30 ila 40'ını kaybediyordu. Bu kangal programı sonrası neredeyse hiç hayvan kaybetmiyorlar ve bundan dolayı çok mutlular" şeklinde konuştu. AA