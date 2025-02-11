Güney Koreli profesör 40 yıldır gönül elçiliği yapıyor

İlk kez bir konferansa katılmak için 1983 yılında geldiği İstanbul'da kentin tarihi dokusu, kültürü ve halkın misafirperverliğinden etkilenen 72 yaşındaki Prof. Dr. Hee Soo Lee, ülkesine döndükten sonra İslam kültürü ve tarihi üzerine doktora yapmak istedi. Devletinden aldığı doktora bursuyla İstanbul Üniversitesi'ne kayıt yaptıran Lee kısa sürede Türkçe'yi öğrenenerek eğitimini başarıyla tamamladı. Daha sonra evlendiği Koreli eşini de İstanbul'a getiren Lee, burada dünyaya gelen 2 çocuğuyla birlikte bir süre hayatını sürdürdü. Görev süresinin ardından ülkesine dönen ve Müslüman olmaya karar veren profesör olan Lee, şimdilerde Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Sungkonghoe Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde yönetici, Hanyang Üniversitesi'nde ise kültür antropoloğu olarak görev yapıyor. Her yıl ülkesi ile Türkiye arasında mekik dokuyan Lee, öğrencilerine Türk İslam medeniyeti üzerine eğitimler vererek iki medeniyet arasındaki bağları güçlendirmek için çalışıyor.