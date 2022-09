Güneyce köyü katliamının acısı 35 yıldır dinmiyor

Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu. Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden, Güneyce köyüne gelerek, akrabaları ile birlikte evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor. Güngör, anne babasının hatıralarının olduğu enkaza bakıp terör örgütü PKK'ya lanet okuyor. Güngör şehit edilen 12 akrabası için evden geriye kalan alanda mevlidi şerif okudu.

Anma programına katılanlar adına basın açıklamasında bulunan Mehmet Nuri Güngör; "Bugün 21 Eylül 2022 1984 yılında ilk katliamlarını gerçekleştiren kalleş, hain, bölücü terör örgütü PKK'nın 21 Eylül 1987 tarihinde şu an bulunduğumuz, Şırnak'ın Güneyce köyü yakınındaki Berma Mezrası'nda GÜNGÖR ailesine yaptığı menfur saldırının 35. sene-i devriyesi sebebiyle toplanmış bulunmaktayız. Burada toplanma amacımız başta aziz şehitlerimizi anmak, bizleri buralardan yok etmeye çalışan hainlere karşı bayrağımızı dalgalandırdığımızı ve gölgesinde vatan nöbeti beklediğimizi göstermektir. Olayın üzerinden 35 sene geçti ama acısını dün gibi hissediyor ve yaşıyoruz. 40 yıla yakındır çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın binlerce vatandaşımızı, korucumuzu, askerimizi şehit eden bu kalleşleri kınıyor ve lanetliyoruz. Allah'ın da laneti bu hainlerin ve destekçilerinin üzerine olsun. 21 Eylül gecesi Güngör soyadını taşıyan, aynı aileden, yaşları 2 ile 12 arasında değişen 4'ü çocuk, üçü hamile 6 kadın ve 2 de yetişkin erkek olmak üzere toplam 12 kişi şehit edildi. Evet! Tam tamına 12 insan, 12 can, 12 masum beden kalleşçe aynı gece içinde katledildi. Sorarım şimdi size; bir bebek veya bir yaşlı insan ne yapmış olabilir ki yakılarak öldürülmeyi hak etsin? 35 sene evvelki bu katliamı gerçekleştirmelerinin sebebi de PKK'nın bölgedeki sözde komutanlarından olan Zeki Parmaksız kod adlı Şemdin Sakık'ın olaydan 3 sene önce 1984 yılında evin büyüklerinden olan Şehmus Güngör gibi vatansever isimlerin koruculuk yapmalarından duyduğu rahatsızlık ve bölgede artık rahatça gezemeyeceklerini anlamalarıdır. 1987'den önce bir olayda parmağı kopan hain Şemdin Sakık, olayın müsebbibi olarak Şehmus Güngör'ü göstermiş ve tüm aileyi hedef almıştı. Bunu bahane eden hainler koskoca aileyi yok ettiler. Kürtler'in hakkını savunuyoruz diyen bu hainlerin Kürtleri nasıl savunduğunu anlayın şimdi. Bunlar Kürt, Türk ayırt etmeksizin devletine bağlı insanları istemeyen, emperyalist güçlerin maşaları ve köpekleridir. Bizler bu 12 masum cana şehit edildiler diyoruz. Çünkü inancımız gereği de masumlar şehitler safında yer alır. Bu kadar insanımızın şehit edilme sebebi ailemizden koruculuk yapmaya başlayanların olmasıdır. Devlet büyüklerimizden de bu konuda bizlerle hemfikir olup destek vermelerini istiyoruz. 12 insanımıza "sivil terör mağduru" sıfatından ziyade "şehitlik" vasfının verilmesini ve şehit statüsüne alınmalarını talep ediyoruz. Şehitlerimizi andığımız, aziz hatıralarını yâd ettiğimiz bugünde memleketin her neresinde olursa olsun dini, bayrağı ve vatanı uğruna kanı dökülen her bir vatandaşımıza, korucumuza, askerimize, polisimize Yüce Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine de tekrar baş sağlığı ve sabırlar dileriz. Allah memleketimizi, vatanımızı ve milletimizi de dâhili ve harici her türlü bela ve musibetten muhafaza etsin" dedi.