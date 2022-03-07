Güneydoğu gazisinden ırkçılık tepkisi!

Hakkari'de, 1994 yılında askerlik yaparken, roket saldırısında sağ bacağını kaybeden gazi Emin Kuzucular, mazlumun ırkının renginin ve dilinin olmadığını belirterek batının uyguladığı çifte standarda dikkat çekti. Hakkari'de sağ bacağını kaybettiğini belirten Gazi Emin Kuzucular, savaşın hiç bir zaman kazananının olmadığını söyledi.
DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR SÖZÜNÜN ANLAMI ŞİMDİ DAHA İYİ ANLAŞILIYOR
Irak, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bir çok milletten mültecilerin botlarının şişlendiğini, geri itildiğini belirten Gazi Emin Kuzucular, şimdilerde ise Ukraynalı mülteciler için kapıların sonuna kadar açıldığını, bunun ise çifte standart olduğunu söyledi. Suriyeliler insan değil miydi diyen Gazi Kuzucular;"Suriyeliler insan değil miydi?
Filistin'de 60 yıldan bu yana sahilde çocuklar vurulurken Avrupalıların tepki gösterdiğini hiç gören var mı? Sayın Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür, bu kadar olmaması gerekir dediğinde niye tepki gösteriyorsunuz. O 5'in biri bugün sizi tehdit etmeye başladı. Cumhurbaşkanımızın sözlerinin doğruluğu bugün daha yi anlaşılıyor" dedi.
"BİZ HEP SAVAŞIN DEĞİL BARIŞIN TARAFI OLDUK"
Ukrayna'da yaşanana dramın üzücü olduğunu belirten Gazi Emin Kuzucular; "Biz Türkiye olarak savaş tarafı değil her zaman savunma tarafı olduk. Kötü komşu mal sahibi yaparmış. İsrail bize İHA'ları verdi sonra PKK'lara koordinatları verdi. ABD bize hava savunma silahı vermedi bizde S-400'leri aldık. Bir gazi olarak gönlüm hiç bir zaman savaştan yana değildir. Ama buda kendimizi savunmayacağız anlamına gelmez. Ölümüne bu ülkede ve topraklarda var olacağız" diye konuştu.