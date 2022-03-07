Güneydoğu gazisinden ırkçılık tepkisi!

"BİZ HEP SAVAŞIN DEĞİL BARIŞIN TARAFI OLDUK"

Ukrayna'da yaşanana dramın üzücü olduğunu belirten Gazi Emin Kuzucular; "Biz Türkiye olarak savaş tarafı değil her zaman savunma tarafı olduk. Kötü komşu mal sahibi yaparmış. İsrail bize İHA'ları verdi sonra PKK'lara koordinatları verdi. ABD bize hava savunma silahı vermedi bizde S-400'leri aldık. Bir gazi olarak gönlüm hiç bir zaman savaştan yana değildir. Ama buda kendimizi savunmayacağız anlamına gelmez. Ölümüne bu ülkede ve topraklarda var olacağız" diye konuştu.