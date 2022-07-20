Güneydoğu kavruluyor!

Başta Diyarbakır olmak üzere Batman, Siirt, Mardin ile Nusaybin ilçesi ve Şırnak'ın Cizre ile Silopi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinde aşırı sıcaklar etkili oluyor. Lodosun da etkisiyle gölgede termometreler gölgede 42 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık ise 50 dereceyi buldu. Aşırı sıcakların hissedildiği Diyarbakır'da bunalan vatandaşlar, gölgelik yerlere sığınarak serinlemeye çalışırken, cadde ve sokaklar boşaldı. Bölgede saat 12:00 ile 16:00 saatleri arasında vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyaran uzmanlar, Diyarbakır başta olmak üzere bölgede son yılların en sıcak yazının yaşadığı belirtti.

CİZRE'DE ESNAFIN MESAİ SAATİ DEĞİŞTİ

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde ise zaman zaman 55 dereceyi bulan sıcaklık, esnafın iş saatlerini de etkiledi. Kepenk kapatıp evde dinlenmeye çekilen esnaflar, akşam saatlerinde iş başı yapıyor. Vatandaşlar da mecbur kalmadıkça evden çıkmayınca, 12.00-17.00 saatleri arasında ilçede hayat adeta duruyor. Gün içerisinde evlerine mahkum olan Cizreliler, akşamları Dicle Nehri'nin bitişiğindeki çay bahçeleri ve parklara akın ediyor. Cizreli Esnaflardan Zeki Dakak, "Gündüzleri iş yerinde havaların çok sıcak olması nedeniyle duramıyoruz. Öğle yemeğine giderken iş yerlerimizi kapatıyoruz, çünkü o saatte hiç kimse alışveriş yapmaya gelmiyor. Biz de ya evde dinleniyoruz ya da işyerinde klimayı açarak serinlemeye çalışıyoruz" dedi.