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Giriş Tarihi: 25.7.2022 19:46 Son Güncelleme: 25.7.2022 20:40

Güneydoğu kavurulacak! Aşırı sıcak uyarısı

Güneydoğu’da bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, bölge sıcaktan adeta kavrulacak. Uzmanlar, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Güneydoğu kavurulacak! Aşırı sıcak uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bölge genelinde mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Söz konusu periyotta günün en yüksek hava sıcaklığının Şanlıurfa'da 40-43 ve Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında olması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor."

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Güneydoğu kavurulacak! Aşırı sıcak uyarısı
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