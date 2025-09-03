Güneydoğu’da kuraklık alarmı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, su kıtlığı nedeniyle ikinci ürün mısır ekiminin yasaklandığı Mardin ve Şanlıurfa'da üreticiler, yasağı ihlal ederek mısır ekmeye devam ediyor. Üstelik bu ekimlerin büyük kısmı, ruhsatsız açılan sulama kuyularından kaçak elektrikle gerçekleştiriliyor. Dicle Elektrik verilerine göre, 2024 yılında Mardin'de 3 bin 762 üretici, yasağa rağmen toplam 613 bin dekardan fazla alanda ikinci ürün mısır ekti. 2025 yılı itibarıyla ise Şanlıurfa ve Mardin'de toplam 1 milyon 647 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldığı bildiriliyor. Yeraltı sularının 800-850 metre derinlikte bulunduğu bazı bölgelerde, bu suya ulaşmak için çok güçlü elektrikli motopomplar kullanılıyor. Dicle Elektrik uzmanlarının hesaplamalarına göre, 100 dönümlük bir mısır tarlasını sulamak için ortalama 130 bin kWh elektrik gerekiyor. Bu da binlerce hanenin aylık tüketimine denk geliyor. Çözüm önerileri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 75 hibe desteğiyle mısır yerine daha az su tüketen soya denemelerine başlandığı ifade edildi.