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Giriş Tarihi: 17.7.2022 10:00 Son Güncelleme: 17.7.2022 10:08

Güneydoğulu Hububatçılar Afrika’da Yeni Pazarlar Araştırıyor

Bölge ihracatının ve yeni pazarların geliştirilmesi için kolları sıvayan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri “Yeni Pazarlar” projesi kapsamında Afrika’nın en önemli ihraç pazarlarından birisi olan Cibuti’yi mercek altına alarak projenin startını verdi. Başkan Kadooğlu “Sürdürülebilir kesintisiz ihracat için yeni pazarlar bulmak ve geliştirmek zorundayız” dedi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Güneydoğulu Hububatçılar Afrika’da Yeni Pazarlar Araştırıyor

Yeni pazar arayışları için Afrika ülkelerinde incelemelerde bulunan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği heyeti ilk ziyaretini Cibuti'ye gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu Afrika pazarlarını mercek altına aldıklarını ifade ederek önümüzdeki süreçte bu kıtaya yönelik yoğun Pazar araştırmaları gerçekleştireceklerini belirtip "Cibuti birçok sektör için büyük önem taşımakta ve adeta dünyanın Afrika'ya açılmasını sağlayan kapı pozisyonunda yer almaktadır. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yönetim kurulu üyelerimizden oluşturduğumuz bir ön heyeti Cibuti ve Etyopya'ya göndererek buralarda Pazar araştırması yapmalarını sağladık. Heyetimizde üye firmamızın temsilcisi Sn. Mazhar Altunkaya ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Oğuz Özmen'in yanı sıra GAİB Genel Sekreter Yardımcımız Ahmet Şahbudak yer alıyor" dedi.

CİBUTİ ÜLKEMİZİN AFRİKA'YA AÇILAN PENCERESİ OLACAK

Türkiye'nin dünya genelinde önemli bir ihracatçı ülke konumuna geldiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği temsilcileri Mazhar Altunkaya ve Oğuz Özmen, Cibuti'nin hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yanı sıra birçok sektör içinde hayati önem taşıdığını ifade ettiler. Altunkaya ve Özmen yaptıkları değerlendirmede "Üstelendiğimiz görev gereği Afrika'ya yönelik ihracatımızı arttırmak, yeni pazarlar keşfederek bu pazarlarla ilişkilerimizi geliştirmek için ziyarette bulunduğumuz Cibuti'de büyük ilgi görüyoruz. Türkiye'nin Cibuti'ye 2021 yılında gerçekleştirdiği ihracat toplam 291 milyon 400 bin dolardır. Ülke, 100 milyon nüfuslu Etiyopya pazarına ve Doğu Afrika'nın iç kesimlerine erişim imkânı sağlayan, güvenli kara ve demiryolu bağlantılarına en yakın mesafede bulunuyor. Cibuti'de ihracat alt yapısı gerçekten birçok ülkeye göre daha fazla gelişmiş. Bu Pazar Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü içinde önümüzdeki süreçte büyük önem taşımaktadır" dediler.

GÜNEYDOĞULU İHRACATÇILARA CİBUTİ'DE BÜYÜK İLGİ

Ziyaretin ilk gününde Cibuti'de Cibuti Ticaret Bakanlığı Genel Sekreteri Ali Daoud Abdou, Cibuti Ticaret Odası Başkanı Youssouf Moussa Dawaleh, ve Cibuti Liman ve Serbest Bölgesini ziyaret ettiklerini ifade eden Özmen ve Altunkaya Cibuti ziyareti sırasında Türkiye Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya'yı da ziyaret ettiklerini ve Cibuti ziyaretleri sırasında büyük destek gördüklerini ifade ettiler. Cibuti Türkiye Büyükelçiliği Sekreteri Rahma Amoud'la da Afrika potansiyel pazarları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Altunkaya ve Özmen Cibuti'nin önümüzdeki süreçte ihracatçıların göz bebeği bir ülke olacağına inandıklarını sözlerine eklediler.

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Güneydoğulu Hububatçılar Afrika’da Yeni Pazarlar Araştırıyor
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