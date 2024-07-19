Güneydoğu’nun incisi sağlığın merkez üssü

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında Dünya Bankası Fonu'yla yapılacak 150 sağlık merkezinden 40'ı Diyarbakır'a inşa edilecek. Proje kapsamında Kayapınar ilçesinde 58 hekimlik 10 Aile Sağlık Merkezi (ASM), Bağlar ilçesinde 66 hekimlik 10 ASM, Yenişehir ilçesinde 36 hekimlik 7 ASM, Sur ilçesinde 9 hekimlik 2 ASM, Bismil ilçesinde 16 hekimlik 4 ASM, Ergani ilçesinde 10 hekimlik 2 ASM, Çınar ilçesinde 10 hekimlik 2 ASM, Çermik ilçesinde 6 hekimlik 1 ASM, Dicle ilçesinde 3 hekimlik 1 Aile Sağlık Merkezi yapılacak.Depreme dayanıklı olması, kısa süre içerisinde imal edilmesi ve sağladığı avantajları sebebiyle çelik konstrükiyonla yapılacak olan aile sağlık merkezi kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.Aile sağlık merkezleri, ulaşımın kolaylıkla sağlanabildiği noktalarda yapılacağı için vatandaşlar istedikleri anda rahatlıkla ulaşabilerek konforlu ortamlarda sağlık hizmeti alacak.Yeni yapılacak modern aile sağlık merkezleriyle bir taraftan kentteki sağlık hizmeti kapasitesi artırılacak, diğer taraftan ise sağlık hizmetlerine daha kolay erişim imkânı sağlanarak birinci basamakta vatandaşlara daha etkili bir sağlık hizmeti verilecek. Diyarbakır'daki sağlık atağı kapsamında kente ayrıca soğuk zincire tabi olan antiserumların da bulunacağı 1 bölge aşı deposu daha yapılacak. Böylece Diyarbakır'daki bölge aşı deposu sayısı 2'ye çıkarılmış olacak. Diyarbakır'ın bölgenin sağlık üssü olması için son yıllarda sağlık alanındaki yatırımlar hız kazandı. Kayapınar ilçesinde 2025'te hizmete girmesi planlanan şehir hastanesinin yapımı devam ediyor.