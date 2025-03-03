Güneydoğu’nun sağlık üssünde sona doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği, sağlık alanında Türkiye'nin geleceğini şekillendiren dev şehir hastanesi yatırımlarından biri de Mardin'e kazandırılıyor. Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde inşa edilen Mardin Şehir Hastanesi, bölgenin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak, ileri teknolojiyle donatılmış modern bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. Yapımı devam eden ve 260 bin metrekarelik alan uzerine kurulan 750 yatak kapasitesine sahip hastane, gerek modern yapısıyla oldukca dikkat cekiyor. Ayrıca hastane, bunyesinde barındıracağı 264 poliklinik odası, 226 yoğun bakım yatağı ve 28 ameliyathane ile de geniş kapsamlı hizmet sunmayı hedefliyor.Tamamlanması heyecanla beklenen inşaatı ziyaret eden Mardin İl Sağlık Muduru Uzman Dr. Saffet Yavuz, dev yatırımı yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Hastane hakkında SABAH'a ozel acıklamalarda bulunan Yavuz, "Şu ana kadar hastanemizin yuzde 47'lik bir kısmı tamamlandı. İnşaat planlandığı gibi ilerlemeye devam ediyor. Kısmetse 18 Ağustos'ta tamamlanmasını hedefliyoruz." dedi.Şehir hastanesinin bolgenin kalkınması acısından değerli olduğunu vurgulayan Yavuz, "Hastane yalnızca Mardinliler icin değil, başta Batman, Siirt, Şırnak gibi yakın iller ile Irak ve Suriye gibi komşu ulkelerde yaşayanlar icin de onemli bir sağlık ussu olacak. Ozellikle bolgeye gelmesi beklenen uluslararası hastalar icin ileri duzey tıbbi hizmetler sunulacak, modern teşhis ve tedavi imkanlarına erişim sağlamalarına olanak tanınacak. Boylece bolgenin sağlık turizmi acısından onemli bir cazibe merkezi olacak. Bu durum bolgenin ekonomisine katkıda bulunarak kalkınmayı destekleyecek." ifadelerini kullandı.