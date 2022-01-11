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Giriş Tarihi: 11.1.2022 09:56 Son Güncelleme: 11.1.2022 10:12

Güneydoğu’nun tek kadın müteahhidi SABAH’a konuştu

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Güneydoğu’nun tek kadın müteahhidi SABAH’a konuştu

Güneydoğu’da kadınlar artık her sektörde kendini ispatlıyor. Batman’da kontrolör olarak inşaatta çalışan iki çocuk annesi 30 yaşındaki Rojda Karabulut, yaptığı işle güneydoğu kadınlarına örnek oldu. Bütün algılara rağmen inşaat sektöründe yer alan Karabulut, “Şantiyede kendimi özgür hissediyorum” sözüyle işine olan sevgisini dile getirdi.

2000'li yılların başında kadın intiharları dünya ortalamasının üstüne çıkmasıyla gündeme gelen Batman, aradan geçen 21 yılın ardından kötü imajını geride bırakarak hayatın her alanında kadınların yer aldığı bir kent haline geldi. Girişimleriyle bölgenin kaderinin değişmesinde önemli rol oynayan kadınlardan biri olan Rojda Karabulut, müteahhitlik mesleği ile birçok ailenin sıcak yuvalarını inşa ediyor.

Yaklaşık 10 yıl boyunca inşaat sektöründe yer alan ve şimdiye kadar 20'ye yakın projeyi bitiren iki çocuk annesi Karabulut, Batman ile Güneydoğu'nun tek kadın müteahhit olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yaptığı işle bölge kadınlarına da örnek olan Karabulut, kadınların isteyip de başaramayacağı iş olmadığını gösteren en güzel örneklerinden biri haline geldi.

SAĞLIK SORUNLARI BİLE ONU DURDURAMADI

Bir dönem yaşadığı ciddi sağlık sorunlarını geride bırakan kadın müteahhit Karabulut, hayata sımsıkı sarılarak hayali olan meslekte başarıyı yakaladı. Irak, Antalya ve Batman'da konut projelerinde yer alan Karabulut, bu projelerde yüzlerce insanın çalışmasını sağladı. Baretini ve iş yeleğini giyip inşaat alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Karabulut, günün büyük kısmını soğuk havaya aldırış etmeden onlarla geçiriyor.

"AİLELERİ YENİ YUVALARINDA GÖRMEK BENİ MUTLU EDİYOR"

Bölgemizde yüzyıllarca kadının yeri evidir algısı hüküm sürüyordu. Son yıllarda bölge kadınların yaptığı atılımlarla kadınların aslında erklerden daha geride olmadığı hatta erkeklerin dahi yapmaya cesaret etmediği birçok işte kadınların başarı elde ettiğini görür hale geldik. Bende çocukluktan buyana tozunu soluduğum şantiyelerde hayalimi gerçekleştirdim. Her bitirdiğimiz konut projelerinde ailelerin sıcak yuvalarında görmek beni oldukça mutlu ediyor. Hayaller bir noktada görüyor, gerçeği gördüğünüz her an daha büyük bir hazla mesleğinize sarılıyorsunuz. Şantiyede kendimi çok özgür hissediyorum" dedi.

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Güneydoğu’nun tek kadın müteahhidi SABAH’a konuştu
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