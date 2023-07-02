Güneydoğu’nun Yeşil Vadisi Beyazsu mesire alanında bayram yoğunluğu

Tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin yanı sıra bölgede Mardin başta olmak üzere Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Hatay, Siirt ve Şırnak gibi kentlerden gelen vatandaşlar, Beyazsu piknik ve mesire alanına gelerek tatilin tadını çıkardı. Lokanta tarzı yaklaşık 300 işletmenin bulunduğu kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Beyazsu mesire alanı, bayram süresince hergün binlerce vatandaşı ağırladı. Doğal güzellikleri ve doğal kaynak suyu ile sıcak havada Bayram tatilini de fırsat bilerek serinlemek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu. Termometrelerin 40 dereceye yaklaştığı Güneydoğu'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, Mardin'in Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasında Bagok Dağı eteklerinde bulunan Beyazsu Mesire Alanına vatandaşlar kentin doğal güzelliklerinin içinde güzel vakit geçiriyor. Aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar, doğanın eşsiz güzelliği içerisinde, akarsuyun içinde ve kenarında kurulan tahtlarda dinlenirken ayaklarını suya batırıp, pişirilen etleri yiyip çaylarını yudumluyorlar. Bayram yoğunluğunun yaşandığı Beyazsu, huzurlu yeşil vadi olarak tüm Türkiye'den misafir ağırlıyor. İşletmeciler artan iş yoğunluğu nedeniyle mutlu olduklarını ifade ettiler.





ESNAFLAR MEMNUN

İşletmecili Şeyhmus Akyüz, "Çok yüksek derecede bir ilgi vardı, yani bizim umduğumuzdan daha fazlası oldu. Biz de açıkçası bu kadarını beklemiyorduk. Ama aşırı derecede yoğunluk oldu. Yani Türkiye'nin, dünyanın her tarafından gelen insanlar oldu buraya. Ve biz bu konuda mutluyuz, insanların burayı ziyaret etmesinden dolayı. Biz mutluyuz. İstiyoruz yani, gelmeyen insanları da bekliyoruz her zaman. Gelmelerini istiyoruz. Bir akarsuyumuz var, Beyazsu diye geçiyor ismi. Bu akar suyun kenarında işte böyle oturma alanları var. İnsanlar geliyor günlerini geçiriyorlar burada. Bu gün boyunca geliyorlar, piknik yapanlar oluyor. Bu şekilde mesela doğayla iç içe olduğu için insanların ilgisini çekiyor ve bizim bu Güneydoğu bölgesinde bir tek yani Beyazsu. Ve beyaz suya benzer bir hiçbir yer yok. Bir tek burası var." dedi.





"MİDYAT'A GELİP DE BEYAZSU'YA UĞRAMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Gaziantep'ten ailesi ile birlikte Beyazsu'ya gelen İmral İnce, "Gaziantep'ten geliyoruz. Namını çok duyduk Mardin'in. Duyunca biz de gidelim dedik, çok çok beğendik. Tarihi yerleri bir de ben eski yapı taşlarını tarihi yerleri çok seviyorum. Ben de gelip görmek istedim. Çok beğendim. Orada gelmişken bir Beyazsu'ya da uğrayalım dedik, gördüğünüz gibi. Her yer çok güzel. Hem tertemiz havası, çocuklar eğleniyor, çocuklar mutlu. Onlar mutluysa biz de mutluyuz. Hiç pişman olmayacağınız bir yer. Alın çocuklarınızı gelin, şurada doya doya tatilinizi yaşayın. Midyat'a gelip de şu Beyazsu'ya uğramamak mümkün değil. Havası çok güzel, etrafta çocukların oynaması, rahat edebileceğiniz bir yer. Yani düşüncesi olan şu Midyat'a gelsin ve bu beyaz suya uğrasın." dedi.





"BENCE DOĞUNUN PARİS'İ"

Van'dan gelen İbrahim Yıldız, " Van'dan geliyoruz. Mardin Beyazsu'ya geldik yemek yemeye. Herkesle beraber buradayız, herkese de tavsiye ederiz, çok güzel bir yer. Van doğunun incisi diyorlar, ama buranın bence doğunun Paris'i" dedi.





"GERÇEKTEN SAKLI BİR CENNET"

Gaziantep Mahmut Karabay, "Öncelikle herkese iyi bayramlar, iyi tatiller dilerim. Gaziantep'ten geliyorum. Buranın böyle olduğunu ben bilmiyordum. Gerçekten saklı bir cennet diyebilirim. Süper bir yer. Midyat'a geldim, gelmişken buraya uğrayım dedim, ama Midyat'a gelip de buraya uğramadan gidenin aklına şaşarım. Bu bir gerçek. Süper bir yer, harika. Yemekleri olsun, doğa olsun harika. Görünüm olarak." dedi.





"SU ÇOK SOĞUK VE ÇOK GÜZEL"

Ailesiyle birlikte Beyazsu'ya gelen Hatice Karabay, "Ben babamla buraya geldim ve burası çok güzel. Beyazsu'ya geldik. Şu anda ayaklarımı çok güzel üşüyor. Su çok soğuk ve çok güzel. Ayaklarım şu an serin suda, sizin de gelmenizi tercih ediyorum" dedi.