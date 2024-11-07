Güngören failleri Rize’de yakalandı

İstanbul'un Güngören ilçesinde kahvehane de meydana gelen silahlı çatışmada olaylara karışan şahıslardan ikisi Rize Jandarma ekiplerince yakalandı. 30 Ağustos tarihinde İstanbul'un Güngören ilçesinde kahvehanede meydana gelen silahlı çatışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Olayda ismi geçen 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan İ.G ile 2 ayrı suçtan kaydı bulunan E.B Jandarma komutanlığına bağlı 95 personelin katıldığı eş zamanlı operasyonla yakalandı. akalanan şahıslar ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 160 adet 9 mm tabanca fişeği, 78 adet 12 Cal. av tüfeği fişeği, 7 adet 7.62 fişek, 3 adet pala ele geçirildi, yakalanan şahıslar adli işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı.