Haberler Yaşam Haberleri Güngören'de 4 katlı iş yerindeki yangın ile ilgili 3 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.2.2022 01:13

Güngören'de 4 katlı iş yerindeki yangın ile ilgili 3 kişi tutuklandı

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Güngören’de 4 katlı iş yerindeki yangın ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği 4 katlı iş yerindeki yangın ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 11 Şubat saat 13.30 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada meydana geldi. İstanbul Valiliği Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği 4 katlı iş yerindeki yangında 4 işçinin hayatını kaybettiklerini açıklamıştı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güngören'de 4 katlı iş yerindeki yangın ile ilgili 3 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA