Güngören’de 4 katlı iş yerindeki yangın ile ilgili 3 kişi tutuklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.