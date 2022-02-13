Güngören’de 4 katlı iş yerindeki yangın ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Olay 11 Şubat saat 13.30 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada meydana geldi. İstanbul Valiliği Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği 4 katlı iş yerindeki yangında 4 işçinin hayatını kaybettiklerini açıklamıştı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.