Haberler Yaşam Haberleri Güngören'de 4'üncü kattan minibüsün üzerine düşen çocuk ölümden döndü
Giriş Tarihi: 23.6.2023 11:23 Son Güncelleme: 23.6.2023 11:42

Güngören'de 4'üncü kattan minibüsün üzerine düşen çocuk ölümden döndü

Güngören'de 2 yaşındaki çocuk, 4. katındaki dairenin penceresinden park halindeki minibüsün üzerine düşerek yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Güngören’de 4’üncü kattan minibüsün üzerine düşen çocuk ölümden döndü

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda 2 yaşındaki çocuk, 5 katlı apartmanın 4'üncü kattaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı. Çocuk pencereden park halindeki bir minibüsün üzerine düştü. Tavana düşen çocuk daha sonra kaldırıma yuvarlandı. Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BİZ ÇÖP ZANNETTİK"

Çevrede bulunan bir pastanede çalışan Ceren Tosuncuk, "Arkadaşlarla dükkan önünde konuşurken 4'üncü kattan 1 buçuk yaşlarında bir çocuk düştü. Arkadan pencereden birisi baktı sonra içeri girdi. Biz çöp zannettik. Bebek olduğunu görünce heyecanlandık. Polisler geldi, ambulans geldi aldılar götürdüler çocuğu. Minibüsün üzerine düştü ardından yere doğru yuvarlandı. Şu an sağlık durumu iyi" dedi.

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Güngören'de 4'üncü kattan minibüsün üzerine düşen çocuk ölümden döndü
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