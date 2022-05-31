Güngören’de 5. kattan düşen kadının eski eşi tutuklandı

Güngören'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Saadet P., 5. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, eski eş Hüseyin P. ile gün boyu tartıştığını gece saatlerine kadar kavga ettiklerini ileri sürdü. Ayrıca mahalle sakinleri Hüseyin P.'nin oğlunun 'Babam attı. Tutuklayın kaçmasın' dediğini iddia etti. Şüpheli Hüseyin P. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hüseyin P. hakimlikte verdiği ifadesinde eşi ile arasında uzaklaştırma kararı olduğunu ancak görüşmeye devam ettiklerini söyleyerek "Ben eşimin bir erkek ile ilişkisi olduğunu bir videodan anladım. Videodan dolayı eşimle aramda önce sözlü sonra fiziksel kavga oldu. Ben bıçağı elime aldım o bana saldırıyordu. Sonra birbirimizi banyoya ittik ve duşakabinin plastiği kırıldı. Hem onu hem beni yaraladı. Sonra küçük oğlum zile bastı. Ben 'şu anda açamayız' dedim. Ortalığın kırık dökük halini görmesini istemedim. Bu konuşmadan sonra arkamı döndüğümde eşim koltukta yoktu. O sırada aşağıdaki insanların sesini duydum 'ambulans çağırın' diyorlardı. O an eşimin aşağıya atladığını anladım. Eşimin yanına gittim. Oğlum bana 'kadını neden attın' dedi. Ben böyle bir şey olmadığını söyledim. Güngören Aile İçi Şiddet Birimi'nden alınan koruma kararından haberim yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.Hüseyin P. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Boşandığı eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.