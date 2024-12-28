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Giriş Tarihi: 28.12.2024 17:19 Son Güncelleme: 28.12.2024 17:35

Güngören'de ağaç pazar tezgahlarının üstüne devrildi

İstanbul Güngören’de ağacın pazar tezgahının üzerine devrilmesi sonucu bir pazarcı yaralanırken tezgahtaki ürünlerde zarar gördü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Güngören’de ağaç pazar tezgahlarının üstüne devrildi

Tozpokaran Cumartesi pazarında sabah saatlerinde, olay meydana geldi. Kaldırımdaki bir ağaç sokağa kurulan 2 pazar tezgahının üzerine devrildikten sonra park halindeki araca çarptı. Devrilen ağacın dalları pazarcı İlhan Yücekaya'nın yüzüne çarparak yaraladı. Kısa süre içinde Güngören Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek ağacı kesti ve bulunduğu yerden aldı. Olay sırasında diğer pazarcıların kahvaltı yapmak için tezgahın başında bulunmaması olası bir faciayı önledi. 2 Pazar tezgahında ve araçta hasar oluşurken pazarcılar yaşanan duruma isyan etti.

Ağacın devrilmesi sonucu yüzünden ve gözünden yaralanan pazarcı İlhan Yücekaya, bir anda ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu ne olduğunu anlayamadıklarını faciadan kılpayı kurtulduklarını söylediler.

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Güngören'de ağaç pazar tezgahlarının üstüne devrildi
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