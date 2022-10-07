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Giriş Tarihi: 7.10.2022 00:04

Güngören’de ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın

İstanbul'un Güngören ilçesinde 4 katlı bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 5 kişi itifaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
Güngören’de ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın

Yangın, akşam saatlerinde Güngören'de bulunan 4 katlı ayakkabı imalathanesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenlerin bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Güngören’de ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın
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