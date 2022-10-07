Güngören’de ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın

Yangın, akşam saatlerinde Güngören'de bulunan 4 katlı ayakkabı imalathanesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenlerin bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.