Haberler Yaşam Haberleri Güngören'de bir evde çıkan yangında bir kişi ölü bulundu
Giriş Tarihi: 25.3.2023 11:35 Son Güncelleme: 25.3.2023 13:10

Güngören'de bir evde çıkan yangında bir kişi ölü bulundu

İstanbul Güngören'de site içinde bulunan 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede çıkan yangında Onur Y. isimli şahsın cansız bedeni bulundu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Güngören’de bir evde çıkan yangında bir kişi ölü bulundu

İstanbul Güngören'de sabaha karşı meydana gelen olayda, Turunçlu Sokakta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürerek duman tahliyesi yaptı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede daire içinde Onur Y. (36) isimli kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İtfaiye ekipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 2 yeni banka kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Son dakika: İhanet hattı böyle döşendi! Kandil çaldı, Kılıçdaroğlu oynadı! 18 günlük skandal süreç...
SON DAKİKA: Soğuk hava dalgası İstanbul'a geliyor! Sıcaklıklar bir anda 18 derece düşecek! Deprem bölgesine sel uyarısı
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
SON DAKİKA | HDP/PKK'nın 'özerklik' şartına CHP'den açık onay: CHP'li vekil Yunus Emre'den skandal sözler!
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?
Araç muayeneleri için yeni düzenleme! Aylık yüzde 0,75 ödenecek
SON DAKİKA: 45 bin öğretmen ataması için detaylar belli oldu! Hangi alanda kaç öğretmen atanacak?
Bodrum ölüme terk edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Güngören'de bir evde çıkan yangında bir kişi ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA