Güngören’de cinayet: Önce öldürdüler sonra halıya sarıp bazaya sakladılar

İstanbul Güngören Merkez Mahallesi Bahar Sokak'ta akşam saatlerinde yaşanan olayda, evinin odasını 2 yabancı uyruklu şahsa kiralayan Musa Yılmaz'ın (65) kız kardeşi ilaç getirmek için eve geldi. 10 gündür haber alamadığı abisinin evine gelen ve kapıyı açar açmaz ağır bir kokuyla karşılaşan kadın olayı, polis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen polis ekipleri, Musa Yılmaz'ın cansız bedenini halıya sarılı vaziyette bazanın içinde buldu. İlk incelemelere göre Yılmaz'ın sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Yılmaz'ın cesedi detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri faillerin yakalanması için çalışma başlattı.