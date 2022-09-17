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Giriş Tarihi: 17.9.2022 16:13 Son Güncelleme: 17.9.2022 16:41

Güngören’de cinayet: Önce öldürdüler sonra halıya sarıp bazaya sakladılar

Güngören’de evinin odasını 2 yabancı uyruklu kişiye kiraya veren 65 yaşındaki Musa Yılmaz isimli yaşlı adam cinayete kurban gitti. Şahıs, sırtından bıçaklanmış ve halıya sarılı vaziyette bazanın altında dururken kız kardeşi tarafından bulundu. Musa Yılmaz’ın cenazesi Adlı Tıp Kurumu Morgundan yakınları tarafından alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Güngören’de cinayet: Önce öldürdüler sonra halıya sarıp bazaya sakladılar

İstanbul Güngören Merkez Mahallesi Bahar Sokak'ta akşam saatlerinde yaşanan olayda, evinin odasını 2 yabancı uyruklu şahsa kiralayan Musa Yılmaz'ın (65) kız kardeşi ilaç getirmek için eve geldi. 10 gündür haber alamadığı abisinin evine gelen ve kapıyı açar açmaz ağır bir kokuyla karşılaşan kadın olayı, polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, Musa Yılmaz'ın cansız bedenini halıya sarılı vaziyette bazanın içinde buldu. İlk incelemelere göre Yılmaz'ın sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Yılmaz'ın cesedi detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cenaze Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi çalışmalarından sonra yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlanmak üzere teslim alındı.

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Güngören’de cinayet: Önce öldürdüler sonra halıya sarıp bazaya sakladılar
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