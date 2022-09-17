Güngören’de cinayet: Önce öldürdüler sonra halıya sarıp bazaya sakladılar

İstanbul Güngören Merkez Mahallesi Bahar Sokak'ta akşam saatlerinde yaşanan olayda, evinin odasını 2 yabancı uyruklu şahsa kiralayan Musa Yılmaz'ın (65) kız kardeşi ilaç getirmek için eve geldi. 10 gündür haber alamadığı abisinin evine gelen ve kapıyı açar açmaz ağır bir kokuyla karşılaşan kadın olayı, polis ekiplerine bildirdi.