Güngören’de çöken binada enkaz altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı!

İstanbul Güngören'de Cuma Günü çöken 3 katlı binada enkaz altında kalan 54 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor. İstanbul Güngören Mehmet Nezih Özmen Mahallesi Gülsever Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi. Çökmeye birlikte yıkım işlemi yapan Zekeriya Yılmaz ile Ümit Kurt, enkaz altında kaldı.

İLK SAATLERDE 1 İŞÇİ KURTARILMIŞTI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada Ümit Kurt, enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

3'ÜNCÜ GÜNDE CENAZESİNE ULAŞILDI

Enkazda kalan Zekeriya Yılmaz'ı kurtarmak için ekiplerin çalışması Cuma Gününden buyana gece gündüz sürüyordu. Sabah saatlerinde tekrar başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden çalışmalarda Yılmaz'ın cenazesine ulaşıldı. Ekipler, cenazeyi bulunduğu yerden çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor. Su tesisatçısı olan Yılmaz'ın Esenler'de yaşadığı ve evli iki çocuk babası olduğu öğrenildi.