Haberler Yaşam Haberleri Güngören'de çöken binada enkaz altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor: 3 gündür işçiye ulaşılamadı
Giriş Tarihi: 1.12.2024 11:18 Son Güncelleme: 1.12.2024 11:20

Güngören'de çöken binada enkaz altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor: 3 gündür işçiye ulaşılamadı

İstanbul Güngören'de cuma günü çöken 3 katlı binada enkaz altında kalan 54 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Güngören’de çöken binada enkaz altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor: 3 gündür işçiye ulaşılamadı

İstanbul Güngören Mehmet Nezih Özmen Mahallesi Gülsever Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi. Çökmeye birlikte yıkım işlemi yapan Zekeriya Yılmaz ile Ümit Kurt, enkaz altında kaldı.

İLK SAATLERDE 1 İŞÇİ KURTARILMIŞTI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada Ümit Kurt, enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

3 GÜNDÜR ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Enkazda kalan Zekeriya Yılmaz'ı kurtarmak için ekiplerin çalışması Cuma Gününden buyana gece gündüz sürüyor. Şimdiye kadar Yılmaz'a ulaşılmadı. Su tesisatçısı olan Yılmaz'ın Esenler'de yaşadığı ve evli iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Güngören'de çöken binada enkaz altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor: 3 gündür işçiye ulaşılamadı
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