Güngören’de gençler tekme tokat birbirlerine girdi!

Olay, 8 Ekim Pazar günü Güven Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tarafların sinirlenmesiyle birlikte tartışma yerini tekmeli, yumruklu ve tokatlı kavgaya bıraktı.

GÜÇLÜKLE AYIRDILAR

Kavgaya çevredekiler müdahale etti. Bu sırada tarafları sakinleştiremeyeceğini anlayan bir kişi, vazgeçerek oradan uzaklaştı. Diğer mahalle sakinleri cadde ortasında birbirine giren gençleri güçlükle ayırabildi.

Birbirlerine saldıran gençlerin kavgası cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.