Güngören’de iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan olayda yeni gelişme!

"SANIK 7 YIL ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ, EŞİM VE KAYINBİRADERİM ONU KENDİ ARABAMIZLA HASTANEYE GÖTÜRÜP HAYATINI KURTARDI"

Konu ile ilgili maktullerin eşleri adliye önünde basın açıklamasında bulundu. Maktul Ekrem Hazır'ın eşi Kıymet Hazır "2 kişiyi öldürdü, 2 kardeşi öldürüldü sebep bir taş parçasının düşmesinden dolayı kaynaklanıyor. Fakat bizim eşlerimizin oraya gitmesini sebebi apartmanın yöneticisi olmasından kaynaklanıyor. Daha önce uyarmış olsaymış eğer benimle muhatap olmayın diye, apartmandaki diğer kişilerle muhatap olun diye, bunu da söylemiyor. Bu sorunun çözülmesi için birkaç kere uyarılmasına rağmen o çatıyı yaptırmıyor. Direkt silahla çıkıp iki kardeşi birden öldürüyor. Bir tanesini alnından vuruyor, diğerine de üç kurşun sıkıyor ve ikisi de ölüyor. Sonuç her biri için 13 yıl 9 ay. Haksız tahrik diyorlar. Sanığın sadece eşinin ve çocuğunun tanıklığı var. Kapının tekmelendiğini, küfür edildiğini söylüyorlar fakat buna dair hiçbir tanık yok. Bizim bulduğumuz tanık küfürleşmenin olmadığını, kapının tekmelendiğini duymadığını sadece bağrışmalar duyulduğunu söylüyor. Biz bu cezayı kabul etmiyoruz. İki kişinin hayatı bu kadar kolay olmamalı. Bu ağır tahrik yüzünden verilen cezalar insanları bence suça teşvik ediyor. Bu ağır tahrikin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Biz istinafa başvurduk. Olumlu çıkmasını istiyoruz. Eltimin üç çocuğu var en küçüğü 12 yaşında, en büyüğü 19 yaşında. Benim iki tane. Bir senedir uyku uyumuyoruz. Psikolojimiz çok bozuk. Sanık bundan 7 yıl önce kalp krizi geçiriyor. Eşim ve kayınbiraderim bizim kendi arabamızla onu alıp hastaneye götürüp hayatını kurtarıyorlar. Aramızda husumet olsaydı orada onu bırakırlardı orada ölürdü" dedi.