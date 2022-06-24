Güngören’de iki kardeşin ölümüyle sonuçlanan olayda yeni gelişme!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcığılığı'nca hazırlanan iddianamede geçtiğimiz yıl Haziran ayında Güngören'de mobilyacılık yapan Ekrem Hazır (54) ve Salih Hazır (47) isimli iki kardeş komşuları ile aralarında çıkan tartışmanın sonucunda cinayetin işlendiği belirtildi. İddianamede sanık Selahattin Turan'ın ruhsatsız tabancasını alarak her iki maktule 4 el ateş etiği aktarıldı.
"ÖLDÜRME MAKSADIM YOKTU"
Sanık Turan ise mahkemede maktullerin kendi kapısına geldiklerini ve küfür ettiklerini belirterek "İçerde çocuklarım vardı. Kapıyı üzerlerine kapadım. Kapıyı tekmelemeye ve küfür etmeye başladılar. Korkutmak maksadıyla silahımı aldım. Boş duvar vardı. Oraya ateş etsem bir şey olmaz diye dışarı çıktım ama ne yazık ki Salih hemen elime sarıldı. Sonra tekrar üzerime silaha yönlendiler. Öldürme maksadım yoktu. Polisi aradım. Ambulans istedim. Polise durumu anlattım. Ben buradayım dedim" dedi.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında ise sanığa her iki maktule karşı olan eylemine ilişkin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra ise sanığın bu eylemlerini haksız tahrik altında işlediği belirtilerek ceza 16 yıl 6'ay hapis cezasına indirildi. Son olarak ise verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak her iki maktule karşı olan eylemine ilişkin 13'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa toplamda 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Maktullerin aileleri ise karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu.
"SANIK 7 YIL ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ, EŞİM VE KAYINBİRADERİM ONU KENDİ ARABAMIZLA HASTANEYE GÖTÜRÜP HAYATINI KURTARDI"
Konu ile ilgili maktullerin eşleri adliye önünde basın açıklamasında bulundu. Maktul Ekrem Hazır'ın eşi Kıymet Hazır "2 kişiyi öldürdü, 2 kardeşi öldürüldü sebep bir taş parçasının düşmesinden dolayı kaynaklanıyor. Fakat bizim eşlerimizin oraya gitmesini sebebi apartmanın yöneticisi olmasından kaynaklanıyor. Daha önce uyarmış olsaymış eğer benimle muhatap olmayın diye, apartmandaki diğer kişilerle muhatap olun diye, bunu da söylemiyor. Bu sorunun çözülmesi için birkaç kere uyarılmasına rağmen o çatıyı yaptırmıyor. Direkt silahla çıkıp iki kardeşi birden öldürüyor. Bir tanesini alnından vuruyor, diğerine de üç kurşun sıkıyor ve ikisi de ölüyor. Sonuç her biri için 13 yıl 9 ay. Haksız tahrik diyorlar. Sanığın sadece eşinin ve çocuğunun tanıklığı var. Kapının tekmelendiğini, küfür edildiğini söylüyorlar fakat buna dair hiçbir tanık yok. Bizim bulduğumuz tanık küfürleşmenin olmadığını, kapının tekmelendiğini duymadığını sadece bağrışmalar duyulduğunu söylüyor. Biz bu cezayı kabul etmiyoruz. İki kişinin hayatı bu kadar kolay olmamalı. Bu ağır tahrik yüzünden verilen cezalar insanları bence suça teşvik ediyor. Bu ağır tahrikin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Biz istinafa başvurduk. Olumlu çıkmasını istiyoruz. Eltimin üç çocuğu var en küçüğü 12 yaşında, en büyüğü 19 yaşında. Benim iki tane. Bir senedir uyku uyumuyoruz. Psikolojimiz çok bozuk. Sanık bundan 7 yıl önce kalp krizi geçiriyor. Eşim ve kayınbiraderim bizim kendi arabamızla onu alıp hastaneye götürüp hayatını kurtarıyorlar. Aramızda husumet olsaydı orada onu bırakırlardı orada ölürdü" dedi.
"BİR TAŞ PARÇASI İÇİN İKİ CANA KIYILDI"
Salih Hazır'ın eşi Yasemin Hazır ise "Savunmasız, masum, tertemiz pırıl pırıl iki insanı toprağa gömdürdü bize. Bu adalet değil. Bu hak değil. Bir taş parçası için iki cana kıyıldı. Bu adam apartmanın yöneticisi olduğu için ona gidiliyor. Birkaç kez de uyarılıyor. Adam bu çatıdaki sıkıntı hakkında apartmandan hiç kimseyi bile bilgilendirmiyor. Bu adam eşlerimize takıktı. Takıntısından dolayı bunu yaptı. Adalet istiyoruz, adalet bu değil. İnsanlar birbirleriyle tartışacaklar, yok o bana bunu dedi şunu dedi deyip silahını çıkaracak vuracak. Ondan sonra da haksız tahrik indirimi alacak. Böyle bir şey olabilir mi. Yeter artık. Bir tahrik indirimi almış başını gidiyor. Gerçek adaleti istiyoruz. 5-6 sene içerde yatıp, çıkacağını söylüyorlar. Benim kızım 1 senedir babasının mezarına gidemiyor. Üç tane ilaç kullanıyor. Daha 19 yaşında. İki tane erkek çocuğum var birisi 12 diğeri 16 yaşında. Babalarına en ihtiyaç duydukları zamanda biz bunu yaşadık. Biz bunu hak etmiyoruz" şeklinde konuştu.