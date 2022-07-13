Güngören’de kanlı tuzak: Barışma bahanesiyle çağırıp...

"CANIMI KURTARMAK İÇİN KAÇTIM"



Saldırıyı anlatan Ali B., "Daha önce bir arkadaşımla aramızda husumet vardı. Kendi aramızda kapatmıştık aslında ama sonra bir arkadaş geldi. Abilik, kabadayılık amacıyla gelmiş. Ortak nokta bulmak gibi bir niyeti varmış. Kendisini ilgilendirmeyen bir konuydu. Biz arkadaşımla konuşuyorduk, en son selamlaştık. Daha sonra bu çocuk arkadaşımın telefonundan beni aradı. Parka çağırdı ben de gittim. Parka gidince bir iki kişi gözüküyorlardı. Sonra arkadan bir sürü kişi çıktı. Biz karşı kaldırıma geçtik, gelin konuşalım diye. Sonra abileri bana saldırmak için geldi. Ben canımı kurtarmak için kaçtım. Evin kapısının önünde birisi koşup beni tuttu. Sonra diğerleri de geldi ve darbettiler. Biri bıçak çekti, 6 yerimden bıçakladı. 2-3 kere gidip gelip darbettiler. Sert bir şekilde yumruk attılar. Kemerlerle 15 kişi saldırdı" dedi.