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Giriş Tarihi: 16.5.2022 11:23

Güngören'de korkunç olay! Baba ve oğul arasında bıçaklı kavga

DHA
Güngören’de korkunç olay! Baba ve oğul arasında bıçaklı kavga

İstanbul Güngören'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada, baba oğlunu bıçak ve sopayla sokağa kadar kovaladı. Oğluna saldırmaya çalışan baba, mahalle sakinleri tarafından durduruldu.

Güngören'de baba ve oğlu arasındaki kavga, bıçaklı, sopalı saldırıya dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada, baba oğlunu bıçak ve sopayla sokağa kadar kovaladı. Mahallelinin araya girmesiyle sakinleştirilen baba, oğluyla birlikte polis merkezine götürüldü. Baba ve oğlu birbirlerinden şikayetçi oldu.

MAHALLEDEKİ MARKETE SIĞINDI

Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta yaşanan olayda, oğlu ile kavga eden baba, ekmek bıçağı ve sopayla saldırdı. Babasından kaçan oğlu, mahalledeki markete sığındı.

MAHALLE SAKİNLERİ DURDURDU

Oğluna saldırmaya çalışan baba, mahalle sakinleri tarafından durduruldu. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayda, baba ve oğlu polis merkezine götürüldü. Şikayetçi olarak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Güngören'de korkunç olay! Baba ve oğul arasında bıçaklı kavga
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