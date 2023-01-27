Güngören’de korkutan yangın! Çalışanlar kendini son anda dışarı attı

Yangın Güngören, Sanayi Mahallesinde saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Erkaya Sokakta yaklaşık 500 metrekare 2 katlı plastik ve hurda deposundan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevleri gören çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada içeride bulunan 2 çalışan kendini son anda dışarı attı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.