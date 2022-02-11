Giriş Tarihi: 11.2.2022 14:00Son Güncelleme: 11.2.2022 14:10
Güngören'de korkutan yangın! Patlamalar meydana geldi
ABONE OL
Son dakika haberi... Güngören Sanayi Mahallesi'nde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle kimyasal malzemelerde zaman zaman patlamalar yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Güngören Sanayi Mahallesi'nde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle kimyasal malzemelerde zaman zaman patlamalar yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.