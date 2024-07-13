Güngören’de okul bahçesini drift alanına çevirdiler

İstanbul Güngören'e bağlı Gençosman Mahallesi Çinçindere Caddesi üzerinde bulunan Güngören Gençosman Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesi drift magandalarının adresi oldu. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre okulun kapısının hergün açık bırakılması magandaların içeri girip drift atmasına neden oluyor.

KAMERAYA YANSIDI

Lise bahçesinde dün akşam saatlerinde bir magandanın içeri girip drift attığı anlar kameraya yansıdı. Çevrede yaşayan vatandaşlar sürekli tekrar eden bu duruma çare arıyor.