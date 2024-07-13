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Giriş Tarihi: 13.7.2024 22:38 Son Güncelleme: 13.7.2024 22:41

Güngören'de okul bahçesini drift alanına çevirdiler

İstanbul Güngören'de bir okul bahçesinin kapısını açık bulan magandalar alanda drift atarak çevreye rahatsızlık verdi. O anlar kameraya da anbean yansıdı.

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Güngören’de okul bahçesini drift alanına çevirdiler

İstanbul Güngören'e bağlı Gençosman Mahallesi Çinçindere Caddesi üzerinde bulunan Güngören Gençosman Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesi drift magandalarının adresi oldu. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre okulun kapısının hergün açık bırakılması magandaların içeri girip drift atmasına neden oluyor.

KAMERAYA YANSIDI

Lise bahçesinde dün akşam saatlerinde bir magandanın içeri girip drift attığı anlar kameraya yansıdı. Çevrede yaşayan vatandaşlar sürekli tekrar eden bu duruma çare arıyor.

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Güngören'de okul bahçesini drift alanına çevirdiler
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