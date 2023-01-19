Güngören’de trafikte birbirine girdiler

Olay, saat 19.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile motokurye arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya motokuryenin arkadaşları da katıldı.



Sürücü 3 kişiye karşılık vermeye çalışırken, yumrukların hedefi oldu. Sürücü bu sırada bacağından bıçaklandı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kişi ise, sürücüye destek verip kuryeye yumruk attı. Kavga, çevredekilerin müdahalesi ile son buldu. Bacağından yaralanan sürücü, kendi imkanları ile hastaneye gitti.