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Giriş Tarihi: 21.7.2024

Günlerdir fazla ödeme yapan müşterisini arıyor

Günlerdir fazla ödeme yapan müşterisini arıyor
İstanbul Arnavutköy'de Harun Temiz'in lokantasına gelen bir müşteri gıda alışverişi yaptı. Alışveriş tutarı 750 TL olan müşteri, yanında kredi kartı olmadığını belirterek IBAN ile ödeme yapmayı teklif etti. Temiz, bu ödeme yöntemini kabul etti ve inşaatta çalışan kişi ödemeyi gerçekleştirdi. Ancak bir sıfır fazla tuşlayan adam, 750 TL yerine 7 bin 500 TL ödeme yaptı. Müşterisinin fazla ödeme yaptığını akşam saatlerinde fark eden Harun Temiz, şahsa ulaşmaya çalıştı. Bankalardan "kişisel veri" gerekçesiyle yardım alamadığını belirten Temiz, "Arkadaşın parası bizde onu bekliyoruz. Ne zaman yolu düşerse gelip parasını teslim alabilir" dedi.
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Günlerdir fazla ödeme yapan müşterisini arıyor
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