Günlerdir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Olay, Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2. katında yalnız yaşayan Veli Taşdemir'den haber alamayan yakınları, endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi.

KAPI AÇILDI, HAREKETSİZ BULUNDU

İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, Taşdemir'i koltukta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 54 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Veli Taşdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.