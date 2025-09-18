Günlük kazançları 24 milyon lira

ADANA Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen şebekeyi teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Şebekenin, yurtdışından alınan yazılımla kurdukları internet sitelerinde bahis oynattığı belirlendi. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından 15 Eylül'de operasyon için harekete geçen polis, Adana merkezli Kocaeli ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 9'u kadın 33 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede şüphelilerin temin ettiği banka hesaplarındaki hareketliliğin günlük 24 milyon lira olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, suçtan elde edilen parayı kripto paraya çevirerek izini kaybettirdiği saptandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.