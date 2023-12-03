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Giriş Tarihi: 4.12.2023

Günlük kiralık evde cinayet

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Günlük kiralık evde cinayet
İstanbul Esenyurt'ta, ailesinin 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Muhammet Ali Polat'ın (18), gittiği günlük kiralık evde tabancayla başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Polat'la birlikte daireye girdikleri belirlenen M.İ. ve İ.Y.'yi Bağcılar'da gözaltına aldı. 4 el silah sesi duyulduğu belirtilen olayla ilgili O.K. ve K.Ç. de gözaltına alındı. Olay yerinden elinde silahla kaçan kişinin İ.Y. olduğunu belirten İstanbul Emniyet Müdürlüğü, açıklamasında "Evdeki şahıslar arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktığı belirlendi" denildi. İ.Y. ile birlikte yakalanan M.İ.'nin üzerinde silah ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, Polat ile M.İ.'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu arada Polat'ın yengesi Gönül Polat, "4 gün bir eve kapatıp, işkence etmişler, çocuğu öldürmüşler. Artık başka anneler ağlamasın, çocuklar ölmesin. Çocukların eline para, ceplerine uyuşturucu koyup iş bitiren çete çökertilsin" dedi.

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Günlük kiralık evde cinayet
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