Günlük Magnezyum İhtiyacı Nasıl Karşılanır? Çocuklarda, Kadınlarda ve Erkeklerde Günlük Magnezyum İhtiyacı Ne Kadar?

Sağlıklı bir beden için günlük yeterli oranda magnezyum alınması zorunludur. Bu mineralin eksikliği, yorgunluğa, sinir sisteminde sorunlara, kemik ve kaslarda zayıflık ile kramplara yol açabilir. Bu sorunların yaşanmaması için her gün ideal magnezyum miktarının alınması şarttır. Bu yüzden, günlük magnezyum ihtiyacı nasıl karşılanır, çocuklarda, kadınlarda ve erkeklerde günlük magnezyum ihtiyacı ne kadar bilmek gerekir.

Günlük Magnezyum İhtiyacı Nasıl Karşılanır?

Yetişkin kadın ve erkeklerin günlük alması gereken magnezyum miktarı birbirinden farklıdır. Erkeklerin günlük magnezyum ihtiyacı 400-420 mg iken kadınlarda ise bu oran 300-360 mg arasındadır. Ancak bu rakamlar, kişiden kişiye bağlı olarak değişebilir. Bunun neden ise yaşların ve sağlık durumlarının birbirinden farklı olmasıdır. Öte yandan, 1 ve 3 yaş arası çocukların günlük olarak almaları gereken magnezyum miktarı ise 80 mg'dır. 3-7 yaş arasındaki çocuklarda ise bu oran 130 mg'a kadar yükselebilir. Fakat bu değerler, çocukların gelişimine, beslenmelerine ve sağlıklarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Magnezyum eksikliği, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği için mutlaka beslenmeye dikkat edilmesi gerekir. Bunun için düzenli olarak bazı besinlerin tüketilmesinde fayda vardır. Bunlar, fındık, kabak çekirdeği, badem, ıspanak, fasulye, tahıllar ve muz gibi gıdalardır. Eğer magnezyum takviyesi alınacak ise mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Magnezyum, vücut için çok önemli bir mineraldir ve bu nedenle eksikliği çeşitli sorunların görülmesine yol açabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise derhal bir doktora başvurulmalıdır. Magnezyum eksikliğinin neden olduğu sağlık sorunları arasında ise şunlar bulunur: