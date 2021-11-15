Haberler Yaşam Haberleri Günlük yeni vaka 23 bin 852 vefat eden 215
Giriş Tarihi: 16.11.2021

Günlük yeni vaka 23 bin 852 vefat eden 215

ANKARA
Günlük yeni vaka 23 bin 852 vefat eden 215
Türkiye'de dün 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 258 oldu. Türkiye'de düne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 559 bin 680 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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Günlük yeni vaka 23 bin 852 vefat eden 215
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