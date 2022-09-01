Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve iktidar ortağı YDP milletvekilleri GÜNSEL'i ziyaret ederek, KKTC'nin yerli otomobili hakkında bilgi aldılar. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan test sürüş alanında GÜNSEL B9'ları test eden milletvekili heyetine, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve milli aracın ülke ekonomisine yapacağı katkıları kapsayan bir sunum gerçekleştirdi.

Test sürüşü ve bilgilendirme toplantısının ardından açıklama yapan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, "Büyük işler büyük hedeflerle gerçekleştirilebilir. Sizde de bu vizyon var" sözleriyle seslendiği Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e, "Bu vizyona bizleri de ortak ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizleri dinlerken bizim de ufkumuz genişledi. Ülkemiz adına bu heyecanı hepimiz duyduk" derken, UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan ise "Dinlediğimiz hedefler ve vizyon bizleri ülke geleceği adına heyecanlandırdı. Başta bakanlar kurulumuz olmak üzere biz siyasilerin de alması gereken mesajlar var" dedi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de, "GÜNSEL, bu ülkeye ait bir ulusal kalkınma projesidir. Bugün, 30'a aşkın ülkeden tedarikçisi bulunan ve dünyanın her kıtasından pek çok ülkeden distribütörlük ve yerinde üretim talepleri alan GÜNSEL, kökleri bu topraklarda olan evrensel bir girişimdir. Çok doğru bir zamanda geliştirme çalışmalarına başladığımız GÜNSEL'i, seri üretime geçirerek Kuzey Kıbrıs'ımızın, kendi otomobilini üreten sayılı ülkeler arasındaki yerini almasını, el birliğiyle hepimiz birlikte sağlayacağız" diye konuştu.