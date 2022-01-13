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Giriş Tarihi: 13.1.2022 10:48 Son Güncelleme: 13.1.2022 10:57

GÜNSEL dünyanın her yerinde kullanıcılarla buluşturulacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
GÜNSEL dünyanın her yerinde kullanıcılarla buluşturulacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geliştirilen Akdeniz’in elektrikli otomobil markası GÜNSEL, yükselen metaverse platformlarından Decentraland’de açacağı Showroom’u ile sanal gerçeklik evrenine adım atıyor.

Henüz gelişme aşamasında olan metaverse dünyasının, gelecekte kullanıcı deneyimlerini ve satın alma alışkınlıklarını büyük ölçüde sanal gerçeklik evrenine taşıması bekleniyor. GÜNSEL de Decentraland'de açacağı Showroom'u ile seri üretim öncesinde ilk modeli B9 ve ikinci modeli J9'u bu yeni evren üzerinden dünya ile buluşturmayı amaçlıyor. GÜNSEL, teknolojinin gelişimine paralel olarak metaverse evreninde yaşanacak ilerlemelerle birlikte, sanal evrende araçlarla test sürüşlerinin de yapılabileceği "GÜNSEL Etkileşim Merkezi" oluşturmayı da amaçlıyor.

GÜNSEL'in, elektrikli otomobil devriminin bir parçası olarak, dünyanın geleceğini şekillendirecek olan girişimlerden biri olduğunu söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Dünyanın gelecek 50 yılını şekillendirecek teknolojik gelişmelerden biri de hiç kuşkusuz metaverse. Bu alanın en önemli platformlarından Decentraland'de yer alacak GÜNSEL Showroom'u ile biz de, her geçen gün genişleyen bu evrende yerimizi almış olduk" dedi.

GÜNSEL'in KKTC'de geliştirilen bir elektrikli otomobil olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Günsel, "Metaverse evrenleri, sınırlarları ortadan kaldırarak, gerçek hayatta dünyanın bir ucunda olsanız da, geliştirdiğiniz ürünü ve teknolojiyi dünyanın her yerinde aynı anda kullanıcılarla buluşturma olanağı sağlıyor. GÜNSEL'imizi sanal gerçeklik evrenleri üzerinden dünyanın her yerinde potansiyel kullanıcılarımızla buluşturacağız" diye konuştu.

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GÜNSEL dünyanın her yerinde kullanıcılarla buluşturulacak
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