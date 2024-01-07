Günübirlik kayıt dışı kiraya verilen evlere ceza yağdı

DENETİMLERİMİZ SÜRECEK

Antalya Emniyet Müdürlüğü kentte kamu düzeninin devamının sağlanması için aralıksız denetimlerin süreceğini belirterek, "Genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında ilimiz genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi.