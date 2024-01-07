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Giriş Tarihi: 7.1.2024 10:22 Son Güncelleme: 7.1.2024 10:26

Günübirlik kayıt dışı kiraya verilen evlere ceza yağdı

Antalya polisi günübirlik kiralanan evlere yönelik yaptığı uygulamada kayıt dışı kiraya verildiği tespit edilen 36 daireye cezai işlem uyguladı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Günübirlik kayıt dışı kiraya verilen evlere ceza yağdı

Antalya polisi günübirlik kiralanan evlere yönelik yaptığı uygulamada kayıt dışı kiraya verildiği tespit edilen 36 daireye cezai işlem uyguladı. Asayiş ekipleri il genelinde 43 ekip ve 96 personelin katılımıyla yapılan uygulamada toplam 702 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 36 işletmeye kayıt dışı konaklamadan cezai işlem uyguladı. Polisi karşısında gören saatlik ve günü birlik ev kiralayan kişiler ise büyük şok yaşadı.

DENETİMLERİMİZ SÜRECEK

Antalya Emniyet Müdürlüğü kentte kamu düzeninin devamının sağlanması için aralıksız denetimlerin süreceğini belirterek, "Genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında ilimiz genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi.

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Günübirlik kayıt dışı kiraya verilen evlere ceza yağdı
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