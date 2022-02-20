Haberler Yaşam Haberleri Günümüzde kullanılan miladi takvime göre, MÖ 1 Ocak 1 tarihinde doğan birinin, MS 1 Ocak 1 tarihinde kaçıncı doğum yıl dönümüdür?
Giriş Tarihi: 20.2.2022 21:12 Son Güncelleme: 20.2.2022 21:14

Günümüzde kullanılan miladi takvime göre, MÖ 1 Ocak 1 tarihinde doğan birinin, MS 1 Ocak 1 tarihinde kaçıncı doğum yıl dönümüdür?

Günümüzde kullanılan miladi takvime göre, MÖ 1 Ocak 1 tarihinde doğan birinin, MS 1 Ocak 1 tarihinde kaçıncı doğum yıl dönümüdür?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması “Kim Milyoner Olmak İster” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Hayatın pek çok noktasından seçilen sorular ve Kenan İmirzalioğlu’nun sunumuyla yarışmacılarının bilgisini sınayıp, para ödülü kazandıran ve televizyon başında izleyenlere yeni bilgiler kazandıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 20 Şubat 2022 Pazar günü yayınlanan son bölümünde sorulan Günümüzde kullanılan miladi takvime göre, MÖ 1 Ocak 1 tarihinde doğan birinin, MS 1 Ocak 1 tarihinde kaçıncı doğum yıl dönümüdür? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İzleyenler tarafından merak edilen sorusunun yanıtı ve diğer tüm bilgiler.

ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 20 Şubat (bugün) yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalioğlu tarafından yarışmacıya sorulan Günümüzde kullanılan miladi takvime göre, MÖ 1 Ocak 1 tarihinde doğan birinin, MS 1 Ocak 1 tarihinde kaçıncı doğum yıl dönümüdür? sorusunun cevabı merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Günümüzde kullanılan miladi takvime göre, MÖ 1 Ocak 1 tarihinde doğan birinin, MS 1 Ocak 1 tarihinde kaçıncı doğum yıl dönümüdür?

B- 1 (CEVAP)

ARKADAŞINA GÖNDER
Günümüzde kullanılan miladi takvime göre, MÖ 1 Ocak 1 tarihinde doğan birinin, MS 1 Ocak 1 tarihinde kaçıncı doğum yıl dönümüdür?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA