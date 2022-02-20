ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 20 Şubat (bugün) yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalioğlu tarafından yarışmacıya sorulan Günümüzde kullanılan miladi takvime göre, MÖ 1 Ocak 1 tarihinde doğan birinin, MS 1 Ocak 1 tarihinde kaçıncı doğum yıl dönümüdür? sorusunun cevabı merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.