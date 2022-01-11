Haberler Yaşam Haberleri Güpegündüz sırtından bıçaklandı
Giriş Tarihi: 11.1.2022 14:20 Son Güncelleme: 11.1.2022 14:34

Güpegündüz sırtından bıçaklandı

REMZİ YILMAZ
Güpegündüz sırtından bıçaklandı

Bursa’da Belediyede çalışan işçi, yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından sırtından bıçaklandı.

İznik ilçesinde yaşayan ve İznik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalıştığı öğrenilen Serkan Çetin, Topkapı girişinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından sırtından bıçaklandı.

Güpegündüz sırtından bıçaklandı | Video

Serkan Çetin'i bıçaklayan kişinin, komşusu olduğu ileri sürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, sırtından yaralanan Serkan Çetin ise, olay yerine gelen ambulansla İznik Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Ahmet Çalık'tan spor dünyasını yıkan haber...
2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
SON DAKİKA | 2022 SGK ödenek ve primleri belli oldu: İşte yeni ücretler
Akdeniz'de son dakika 6,4 büyüklüğünde deprem! Deprem Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi
Şehit ailelerinden HDP'li Semra Güzel tepkisi! Milletin Meclis’inde terörist istemiyoruz
SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni döviz ve altın adımı! Kapsam genişledi...
Altın fiyatları Fed darbesi yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yargıda hesap verecek
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kabul edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Güpegündüz sırtından bıçaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA