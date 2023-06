Kocaeli Gebze İlçesi Özgürlük Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan bir çocuk parkında akşam saatlerine doğru, 2 ayrı grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, bir süre sonra silahlar çekildi. Pompalı ve tabancaların kullanıldığı çatışmada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, o dehşet anlar bölgede oturan bir vatandaş tarafından an be an kayıt altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.