Haberler Yaşam Haberleri Güpegündüz uzun namlulu silahlarla çatıştılar
Giriş Tarihi: 21.12.2023 10:56 Son Güncelleme: 21.12.2023 11:11

Güpegündüz uzun namlulu silahlarla çatıştılar

Konya'da karıştığı bir olay nedeniyle gözaltına alınan arkadaşlarının durumunu görüşmek için gittikleri adreste tartışma yaşanması üzerine iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Güpegündüz yaşanan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma anı anbean kaydedilirken, gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü tutuklandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Güpegündüz uzun namlulu silahlarla çatıştılar

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde yaşandı. Bir grup arkadaş karıştığı silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan arkadaşlarının durumunu görüşmek üzere karşı tarafın yakınlarıyla görüşmek istedi. İddiaya göre karşı taraf şikayetten vazgeçmek için önce 300 bin TL para istedi ardından da bundan vazgeçtiklerini söyleyince, tartışma başladı.

Tartışma üzerine taraflar silahlarını çekti. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, çevredeki bazı işyerlerinde maddi hasar meydana geldi. Çatışma anı ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Görüntülerde iki tarafın birbirlerine silahlarla ateş ettiği, daha sonra bir grubun araçlarına binip olay yerinden ayrılması ve diğer tarafında onları kovalaması yer alıyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca ile 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildiği belirtildi.

İki olayda gözaltına alınan 12 şüpheliden Volkan D., Mehmet T. ve Enes K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Düzenlenen operasyonların görüntüleri yayınladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ülker iki ayrı holding kurdu…
Boğaz’da İmamoğlu-Mahiroğlu pervasızlığı
“İYİ” saatte olsunlar... İYİ’lik Perisi mi, Siyasi Cin’lik mi?
Şeyh Said yahut Filistin
Robot hakemlik cahilliktir!
Küfür etmese hakem niye atsın?
SON DAKİKA! MSB'den açıklama: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
Dirençli bir rakiple oynayınca...
ARKADAŞINA GÖNDER
Güpegündüz uzun namlulu silahlarla çatıştılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA