Güpegündüz uzun namlulu silahlarla çatıştılar

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde yaşandı. Bir grup arkadaş karıştığı silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan arkadaşlarının durumunu görüşmek üzere karşı tarafın yakınlarıyla görüşmek istedi. İddiaya göre karşı taraf şikayetten vazgeçmek için önce 300 bin TL para istedi ardından da bundan vazgeçtiklerini söyleyince, tartışma başladı.

Tartışma üzerine taraflar silahlarını çekti. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, çevredeki bazı işyerlerinde maddi hasar meydana geldi. Çatışma anı ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Görüntülerde iki tarafın birbirlerine silahlarla ateş ettiği, daha sonra bir grubun araçlarına binip olay yerinden ayrılması ve diğer tarafında onları kovalaması yer alıyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca ile 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildiği belirtildi.

İki olayda gözaltına alınan 12 şüpheliden Volkan D., Mehmet T. ve Enes K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.