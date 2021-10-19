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Giriş Tarihi: 19.10.2021 16:18 Son Güncelleme: 19.10.2021 16:24

Gurbetçi 1 milyon 800 bin lira unuttu! Taksici polisi arayıp parayı teslim etti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Gurbetçi 1 milyon 800 bin lira unuttu! Taksici polisi arayıp parayı teslim etti

Sarıyer'de, Almanya'dan gelen gurbetçi taksinin bağajında unuttuğu içinde 1 milyon 800 bin değerindeki döviz ve Türk lirasını taksicinin polisi aramasıyla kavuştu. Dürüst taksicinin içinde 1 milyon 800 bin lira bulanan valizi polise teslim etmesinden sonra sahibine ulaştırıldı.

Taksinin bağajında unutulan içi para dolu valiz olayı Cumartesi günü Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak'tan bindiği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı'na geldi. Binerken taksinin bagajına koyduğu içinde 300 bin lira ve 150 bin dolar olan valizini, indiğinde almayı unuttu. Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu hatırlayan kişi, polise başvurdu.
Polis ekipleri, çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajındaki valizden haberi olmayan taksici Atakan Türk, durağa geldiğinde başka bir yolcunun valizini bagaja koyarken içi para dolu kayıp valizi buldu. Taksi Türk'ün valizi teslim ettiği durak başkanı Orhan Aydoğdu polisi aradı. Polisle birlikte gelen sahibi durakta içerisinde 300 lira ve 150 bin dolar olan valizini teslim aldı.



"TÜM TAKSİCİ ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Valizi teslim alan sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım" dedi.



"SİZİN GİBİ İNSAN KALMIŞ MI' DİYE KONUŞTU"

Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın." şeklinde konuştu.

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Gurbetçi 1 milyon 800 bin lira unuttu! Taksici polisi arayıp parayı teslim etti
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